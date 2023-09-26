Апелляционная коллегия отказала в отводе всего состава горсуда Алматы по делу о захвате аэропорта

Во время рассмотрения апелляции, прошедшей в онлайн-режиме в Алматинском городском суде, по делу о захвате аэропорта адвокаты и подсудимые заявили отвод всему составу горсуда и прокурору, так как, по их мнению, «суд имеет заинтересованность в исходе дела». Также они попросили провести заседания в оффлайн-режиме. Суд отказал по всем ходатайствам стороне защиты. Помимо прочего, адвокаты и подсудимые попросили заново провести судебное следствие.

«Вчера я завершила голодовку, потому что я потеряла три килограмма зашесть дней. За эти дни ни один человек из прокуратуры не пришел, несмотря на законы. Наши базовые человеческие права нарушаются. Я три раза писала заявления на проведение заседания оффлайн с моим участием. Но на них не было никакого ответа. Помимо прочего, я не ознакомлена с материалами по делу. Я не верю этому суду», - сообщила на процессе гражданская активистка и подсудимая Айгерим Тлеужанова.

Другой подсудимый Жан-Айдар Карменов также добавил, что не ознакомлен с материалами дела.

«Я писал Генпрокуратуре по обьявлению голодовки, сотрудникам учреждения писал. Никто не отвечает. Короче говоря, все наши человеческие права нарушаются. Мое здоровье все еще тяжелое, я не поправляюсь. Не создано условий! Власти сами подталкивают нас к тому, чтобы мы наложили на себя руки», - заявил еще один подсудимый Ермухамет Шилибаев.

Нурлан Далибаев в свою очередь заявил, что начинает голодовку с этого дня.

Учитель истории и активист Калас Нурпеисов считает, что этот судебный процесс доказательство тому, что в Казахстане «не соблюдаются права человека».

«У нас нет вины. Я обычный учитель, возле меня таксист, работник сельского хозяйства, экскурсовод и журналистка. У нас нет возможностей захватить аэропорт», - заявил он.

Адвокаты и подсудимые заявили отвод всему составу Алматинского городского суда, посчитав, что суд имеет «заинтересованность в исходе» по уголовному делу, и сообщив о том, что их требования по проведению процесса в оффлайн-режиме не выполняются.

«Не доверяем суду. По Конституции лицо считается невиновным в совершении преступления, до того, как его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда. Однако, несмотря на мои ходатайства и заявления, в день оглашения приговора, 11 июля, на официальной странице городского суда было опубликовано видеоразъяснение приговора по уголовному делу. В ходе своего выступления пресс-секретарь объявил Тлеужанову организатором массовых беспорядков без вступившего в силу приговора суда. Более того, на 11 июля приговор не был изготовлен в полном объеме. Мы полагаем, что городской суд своим выступлением выразил свое мнение по вынесенному приговору, хотя Тлеужанова имеет право на судебную защиту своих прав и свобод. Заявляю отвод всему составу Алматинского городского суда», - сообщила адвокат Айнара Айдарханова.

Ее поддержали подсудимые и другие адвокаты. Также в свою очередь Карменов попросил провести суд присяжных, так как это дело имеет «политический и общественный резонанс». К тому же сторона защиты заявила отвод одному из прокуроров, Сейтембекову.

Суд отклонил все ходатайства подсудимых и стороны защиты. Процесс будет продолжен в оффлайн-режиме. Также судья заявил, что «нет такого положения об отводе всему составу городского суда».

На протяжении всего процесса наблюдались технические проблемы, а его участникам произвольно отключали микрофоны. Адвокаты обвинили суд в том, что они нарушают нормы о «состязательности и равенства сторон».

Помимо прочего, адвокат Василий Садыков просил принять во внимание заявление экс-главы 5 департамента КНБ Руслана Искакова на одном из судебных процессов по январским событиям. Также он попросил исследовать события 6 января в аэропорту Алматы. Другие адвокаты поддержали ходатайство о возобновлении судебного следствия.

«Необходимо все связать, выяснить и заново провести судебное следствие. Пусть будет допрошен Руслан Искаков относительно Самата Абиша и других, кто был провокатором и организатором этих погромов», - заявил Садыков.

Следующее заседание пройдет 3 октября.

11 июля Суд Наурызбайского района Алматы приговорил обвиняемых по делу о захвате аэропорта Алматы к лишению свободы на сроки от 4 до 8 лет. Журналистку Айгерим Тлеужан суд приговорил к 4 годам лишения свободы − ее берут под стражу в зале суда. Остальных четырех человек − Каласа Нурпеисова, Нурлана Далибаева, Ермухамета Шилибаева и Жан-Айдара Карменова − суд приговорил к 8 годам лишения свободы каждого. Все подсудимые отрицают свою вину.

По версии следствия, Нурпеисов и Тлеужанова «организовали массовые беспорядки» на территории и в здании аэропорта, после чего вместе с другими участниками якобы совершили нападение и захват зданий. Потерпевшими признаны управляющая компания аэропорта, учреждение «Казаэронавигация», авиакомпании Qazaq Air, Air Astana, FlyArystan и SCAT.

19 сентября в Алматы должна была пройти апелляция по делу о захвате здания аэропорта во время январских событий.

Несмотря на ходатайство адвокатов о проведении суда оффлайн, двери Алматинского городского суда были закрыты. В него не пустили адвокатов, журналистов и активистов. Им предложили подключиться онлайн, но адвокаты отказались.

22 сентября активистов Марата Турымбетова, Абзала Достиярова и Майру Габдуллину осудили за нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний в Алматы. Суд счел, что активисты участвовали в незаконном мирном собрании 19 сентября у здания суда, где проходила апелляция по делу о захвате аэропорта.