Сайгаков официально внесли в список животных, численность которых подлежит регулированию в Казахстане

Приказом министра экологии и природных ресурсов от 19 сентября 2023 года в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности внесен сайгак. Документ опубликован на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов.

В приложении к документу в списке животных, птиц и рыб, численность которых подлежит регулированию, значатся волк, шакал, сайгак, ворон, большой баклан и змееголов (кроме арало-сырдарьинской популяции).

Между тем в Западном Казахстане уже готовы к переработке и хранению сайгачьего мяса. Как сообщает портал Atameken Business, под изъятие попадут порядка 200 тыс. голов сайги, или около 10% от общего количества поголовья, обитающего в регионе. Руководитель инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахимжанов подчеркнул, что этим будет заниматься охотзоопром, нанимая местных жителей для «отлова» сайгаков.

«Готовы принять на переработку тушек сайгаков на убой три предприятия. За смену – 1 000 голов, за две смены – 2 000 голов, в течение 30 дней – 60 тыс., в течение двух месяцев – 120 тыс. сумеем забить», - привел подсчеты Зулкашев.

Напомним, что в Казахстане до 2024 года действует мораторий на отстрел сайгаков.

В прошлом году в конце июня занимавший тогда пост министра экологии Сериккали Брекешев заявил, что принято окончательное решение об отстреле 80 тыс. сайгаков в рамках регулирования их численности. Необходимость отстрела глава ведомства объяснил ростом популяции и тем, что сайгаки портят пастбища и посевные площади. Планировалось, что с 1 октября будет изъято из популяции до 500 голов сайгаков. Однако президент Касым-Жомарт Токаев был недоволен таким решение, которое посчитал необоснованным, и объявил Брекешеву выговор. Президент поручил «профессионально подойти к этому вопросу».

В мае этого года Минэкологии сообщало, что ожидают международную группу экспертов по охране животных, которые помогут принять решение о том, что делать с ростом численности сайгаков.