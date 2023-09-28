Нагорно-Карабахская Республика перестанет существовать с 1 января 2024 года

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года, сообщает инфоштаб НКР. Все государственные учреждения и организации будут распущены.

«В связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха, учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджанской Республики о том, что обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах по Лачинскому коридору принято решение распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», – говорится в сообщении.

Населению Нагорного Карабаха, в том числе жителям, находящимся за пределами непризнанной республики, рекомендовано принять самостоятельное решение о возможности пребывания или возвращения в Нагорный Карабах.

Указ вступает в силу сразу после его публикации.

В мае этого года сообщалось, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Однако 19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило, что в Нагорном Карабахе начаты «антитеррористические мероприятия локального характера». По заявлению ведомства, целью этих мероприятий являлись «пресечение широкомасштабных провокаций», «разоружение и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий», «нейтрализация» военной инфраструктуры и обеспечение безопасности мирных граждан Азербайджана. Еще одна заявленная цель — «восстановление конституционного строя». Баку заявил, что требует вывода армянских войск из региона.

В результате этих действий погибли несколько десятков человек, ранения получили боле 200. Экс-омбудсмен Армении Арман Татоян заявлял, что азербайджанцы бьют по жилым объектам, по больницам, по жилым домам, и что к беспилотникам подключились уже авиация и артиллерия. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики также заявило, что Азербайджан применяет артиллерийские и ракетные средства, ударные БПЛА, боевую авиацию.

В 13:00 по местному времени 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики приняли предложение российских миротворцев о прекращении огня и разоружении.