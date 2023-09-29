Токаев пригласил немецких бизнесменов участвовать в реализации проектов в Казахстане в различных сферах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Берлине принял участие в круглом столе деловых кругов двух стран. В ходе своего выступления он пригласил немецких бизнесменов участвовать в реализации проектов в Казахстане в различных сферах.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Токаев выразил заинтересованность в создании производств, которые будут выпускать продукцию по формуле «Сделано в Казахстане с немецким качеством», а также обозначил ряд перспективных направлений для взаимного сотрудничества.

«Ожидается, что к 2040 году мировой спрос на критические материалы и редкоземельные металлы увеличится в четыре раза. По оценкам Всемирного банка, в Казахстане насчитывается более пяти тысяч неразведанных месторождений стоимостью свыше 46 трлн долларов. Именно поэтому я предложил Канцлеру Олафу Шольцу создать Консорциум для реализации совместных сырьевых проектов. Эта инициатива, наряду с уже существующими соглашениями о межправительственном партнерстве, позволит вывести наше сотрудничество на новый уровень. Я приглашаю частных немецких инвесторов присоединиться к этому Консорциуму», - сказал он.

Также он видит перспективы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, считая, что объединение немецких технологических решений с казахстанскими природными и человеческими ресурсами способно привести к высоким результатам; в сфере транспорта и логистики, сельского хозяйства, отметив, что «к развитию устойчивого сельского хозяйства в Казахстане могут быть привлечены многие немецкие компании из самых разных областей - от биотехнологий и удобрений до спутникового зондирования и искусственного интеллекта; от сельскохозяйственной техники, ирригации и пищевой промышленности до генетики и возобновляемых источников энергии».

Кроме этого, есть интерес в сфере IT-технологий. Токаев отметил, что Казахстан планирует увеличить экспорт IT-продуктов и услуг до $1 млрд и подготовить к 2025 году 100 тыс. конкурентоспособных на глобальном уровне IT-специалистов.

«Мы открыты для различных видов сотрудничества с нашими немецкими партнерами, включая запуск проектов в области НИОКР, стартапов, образования, связи и других актуальных сферах», – заявил президент Казахстана.

Следующими актуальными сферами для сотрудничества были названы развитие человеческого капитала и привлечение инвестиций.

В целом Токаев пригласил германских бизнесменов активно участвовать в реализации проектов, направленных на диверсификацию экономики Казахстана, открытие новых производств и внедрение передовых немецких технологий.