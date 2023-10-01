Причиной стал внезапный ремонт площадок, где планировались концерты
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В Алматы и Астане отменены концерты Галкина
Дворец Республики в Алматы, фото Жанары Каримовой

Концертные площадки в Астане и Алматы, где в ближайшие дни должны были пройти концерты комика Максима Галкина, объявили о срочном ремонте и отмене всех мероприятий, пишет «Новая газета Европа».

В Астане концертный зал «Казахстан» в субботу объявил о ремонте водопровода, а в Алматы Дворец Республики закрылся для ремонта сцены.

Галкин пока не комментировал отмену концертов. Ранее он уже говорил, что власти чинят препятствия в проведении концертов в Казахстане, чиновники управлений культуры это опровергали.

Максим Галкин после полномасштабного вторжения России в Украину переехал в Израиль и жестко критикует действия российских властей. В России артиста объявили «иностранным агентом», а пропагандисты неоднократно призывали привлечь его к уголовной ответственности.

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