Крупнейшие города Казахстана остаются драйверами прироста населения
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Население Астаны превысило 1,4 млн. человек, Алматы – 2,2 млн. человек
Фото Жанары Каримовой

За первые восемь месяцев 2023 года население Казахстана выросло на 177,9 тыс. человек или на 0,9%. К 1 сентября численность населения страны достигла 19 944 тыс. человек, сообщило бюро национальной статистики.

Больше всего в январе-августе выросло население в столице – на 3,5%, в Алматы – 2,04%, в Мангистауской области – 1,73%, в Шымкенте – 1,55% и Алматинской области – 1,08%.

Население Астаны к 1 сентября достигло 1 402,2 тыс. человек, Алматы – 2 205,9 тыс., Шымкента – 1 210,6 тыс.

В целом рост населения отмечался в январе-августе в 15 регионах Казахстана, только в пяти – областях Абай, Жетысу, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях – отмечалось снижение населения. В Северо-Казахстанской области по-прежнему отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

В 15 из 20 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения отмечается только в Алматинской и Мангистауской областях, Шымкенте, Алматы и Астане.

В целом по стране сальдо миграции за первые восемь месяцев в Казахстане было положительным.

Городское население страны в январе-августе выросло на 1,30% до 12 368,6 тыс. человек, сельское население – всего на 0,25% - до 7 576 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 62%, доля сельского населения - 38%.

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