Токаев дал ряд поручений по вопросам совершенствования указанной деятельности
С начала года отражено более 163 млн кибератак на ресурсы госорганов и критически важные объекты Казахстана
фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил АО «Государственная техническая служба», где ознакомился с мерами по обеспечению информационной безопасности страны, сообщила пресс-служба президента.

В частности, Токаеву продемонстрировали процесс и результаты работы Национального координационного центра информационной безопасности, Центра управления сетями телекоммуникаций, Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты и Центра исследования вредоносного кода. Президенту сообщили, что за 9 месяцев этого года отражено 163,4 млн кибератак на ресурсы государственных органов и критически важные объекты.

Токаев отметил важность развития механизмов, обеспечивающих стабильное функционирование информационной инфраструктуры страны и отражение любых угроз безопасности в этой сфере, а также дал ряд поручений по вопросам совершенствования указанной деятельности.

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