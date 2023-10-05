16-летняя иранка впала в кому после задержания полицией нравов в Тегеране

16-летнюю иранку Армиту Гераванд полиция нравов задержала на станции метро в Тегеране за несоблюдение исламского дресс-кода. Девушка получила тяжелые травмы и в результате впала в кому, сообщает Русская служба ВВС .

По данным независимой правозащитной организации Hengaw, инцидент произошел в воскресенье, 3 октября. Полиция нравов остановила ее на платформе и потребовала, чтобы Армита Гераванд покрыла голову. Девушка отказалась, и правоохранители применили к ней грубую силу. В итоге девушка потеряла сознание и была доставлена в военный госпиталь.

Несмотря на то что власти отрицают, что травмы были нанесены сотрудниками полиции, правозащитники Hengaw настаивают на этом.

«Мы внимательно следим за этим делом, девушка в коме в отделении реанимации, ее родственники говорят, что в госпитале много людей в штатском», - рассказал журналистам агентства Reuters один из иранских активистов.

Другой активист сообщил, что власти запретили родителям девушки публиковать ее фотографии в соцсетях и общаться с правозащитниками.

В прошлом году от рук полиции нравов погибла 22-летняя Махса Амини. Ее доставили в участок, где она была избита, впала в кому, попала в больницу и вскоре умерла. Ее смерть вызвала волну массовых протестов в Иране, которые продолжались несколько месяцев. В столкновениях с полицией тогда погибли более пятисот человек.