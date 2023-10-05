Ее задержали за несоблюдение исламского дресс-кода
16-летняя иранка впала в кому после задержания полицией нравов в Тегеране
Фото: Wikipedia/Fars Media Corporation/CC BY 4.0

16-летнюю иранку Армиту Гераванд полиция нравов задержала на станции метро в Тегеране за несоблюдение исламского дресс-кода. Девушка получила тяжелые травмы и в результате впала в кому, сообщает Русская служба ВВС.

По данным независимой правозащитной организации Hengaw, инцидент произошел в воскресенье, 3 октября. Полиция нравов остановила ее на платформе и потребовала, чтобы Армита Гераванд покрыла голову. Девушка отказалась, и правоохранители применили к ней грубую силу. В итоге девушка потеряла сознание и была доставлена в военный госпиталь.

Несмотря на то что власти отрицают, что травмы были нанесены сотрудниками полиции, правозащитники Hengaw настаивают на этом.

«Мы внимательно следим за этим делом, девушка в коме в отделении реанимации, ее родственники говорят, что в госпитале много людей в штатском», - рассказал журналистам агентства Reuters один из иранских активистов.

Другой активист сообщил, что власти запретили родителям девушки публиковать ее фотографии в соцсетях и общаться с правозащитниками.

В прошлом году от рук полиции нравов погибла 22-летняя Махса Амини. Ее доставили в участок, где она была избита, впала в кому, попала в больницу и вскоре умерла. Ее смерть вызвала волну массовых протестов в Иране, которые продолжались несколько месяцев. В столкновениях с полицией тогда погибли более пятисот человек.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
​К удорожанию топлива в Казахстане сейчас может привести только рост цен в России — Саткалиев
Новости
Водителей такси в Казахстане, использующих интернет-агрегаторы, обяжут проходить ежедневный медосмотр
Новости
Акимат Алматы скрыл согласованные градсоветом проекты, ссылаясь на законодательство
Новости
Назначен новый прокурор Алматы
Новости
В Алматы и Астане отменены концерты Галкина
Новости
Сменился прокурор Павлодарской области