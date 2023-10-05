Президент дал правительству полгода на обеспечение сельских школ Казахстана скоростным интернетом

«Важно ускорить темпы цифровизации образовательного процесса. В Казахстане имеются действительно сильные школы, которые могут конкурировать с авторитетными учебными заведениями во всем мире. Однако в них обучается только сотая доля наших детей. А цифровые решения позволяют быстро и эффективно масштабировать передовой педагогический опыт. С их помощью даже школьников в самых отдаленных районах можно обеспечить материалами и уроками от лучших учителей страны и мира», - сказал Токаев, выступая на Республиканском съезде педагогов в четверг.

Он отметил, что поэтому крайне важно решить проблемы с доступом к скоростному интернету во всех селах. Он назвал это срочной задачей, стоящей перед правительством».

«Обеспечение сельских школ скоростным интернетом – ответственность и министерства цифрового развития, и акимов регионов. Через полгода я проверю исполнение данного поручения», - заявил президент.

В целом, по его словам, предстоит масштабная цифровая трансформация системы образования, чтобы вывести ее на качественно новый уровень. В первую очередь нужно до 2027 года провести скоростной интернет во все школы, где его еще нет. При этом в каждой из них должна быть развернута соответствующая локальная сеть, указал Токаев, добавив, что решению этой задачи будет способствовать национальный проект «Доступный интернет».

«Вместе с тем нужно обеспечить всех школьников доступом к продвинутым цифровым платформам с качественным обучающим контентом, в том числе электронными учебниками. Все материалы при этом должны пройти тщательную отраслевую экспертизу. В этой связи обращаюсь и к благотворителям: нужно помочь, в первую очередь, сельским школам», - сказал глава государства.

Кроме того, нужно обучить педагогов основным цифровым компетенциям, чтобы каждый учитель мог ориентироваться в современных технологиях.

Также, по мнению Токаева, необходимо активнее внедрять дистанционное обучение, поскольку сочетание традиционного и онлайн-форматов развивает у детей навыки самостоятельного поиска информации, сохраняя при этом возможности для их социализации в школе.

«Дистанционное обучение успешно применяется во многих странах. Мы тоже имели такой опыт в период пандемии. Для дальнейшего развития онлайн-обучения нам необходимо заложить соответствующую правовую основу», - сказал президент.

Еще одна актуальная задача, по его словам, – это устранение неравенства качества образования в городских и сельских школах. Также в рамках государственно-частного партнерства начата работа по модернизации сельских школ. И, по информации Токаева, при таком подходе необходимо в течение трех лет полностью оснастить не менее тысячи сельских школ необходимым оборудованием.

Вместе с тем предстоит решить проблему нехватки мест в школах в целом и технического оснащения, которое во многих школах уже устарело. Президент сообщил, что сотни школ будут построены в рамках нацпроекта, а 33 школы до конца года построят на деньги, изъятые у коррупционеров. На эти средства уже построено 13 школ.