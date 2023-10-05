Тоннель развязки на аэропортовском кольце в Алматы открыли для движения

Тоннельную часть улицы Бухтарминская с четырехполосным движением по транспортной развязке на пересечении с Кульджинским трактом (на месте аэропортовского кольца) открыли в Алматы, сообщила пресс-служба акимата города. Полностью строительство развязки завершится до 31 октября. При этом еще в июне прошлого года аким мегаполиса Ерболат Досаев заявлял, что строительство будет завершено в декабре 2022 года. Строительно-монтажные работы были начаты в 2019 году.

«После открытия тоннеля будет разгружена кольцевая часть транспортной развязки. На сегодня до открытия тоннельной части все автомобили совершали маневр через кольцо, где она была загружена и образовывалась большая пробка. Поэтому в 2018 году было принято решение о необходимости построить данную развязку и обеспечить сквозной проезд по Кульджинскому тракту, ул. Бухтарминской и облегчить проезд в сторону аэропорта», - цитирует пресс-служба акимата руководителя управления городской мобильности Алматы сказал Сагындыка Телибаева.

Отмечается, что тоннель позволит увеличить пропускную способность автотранспорта по улице Бухтарминской на 15%, а по Кульджинскому тракту – на 20%.

Весь транспортный узел с эстакадами, подпорными стенами и дорогой с разворотным кольцом и правосторонними съездами во всех направлениях будет открыт до 31 октября. Сейчас подрядчик проводит работы по переустройству водопроводных сетей.

«Крупный инфраструктурный проект в Турксибском районе по строительству транспортной развязки полностью закончат до 31 октября. На сегодняшний день ведутся работы по благоустройству и переустройству водопроводных сетей. Пропускная способность узла вырастет почти в 5 раз, за сутки пользоваться им смогут до 340 тысяч автомобилей», – отметил управляющий директор объекта и представитель компании-подрядчика ТОО «Bazis Construction» Фариз Тутадзе.

Напомним, строительство транспортного узла началось в 2019 году. В июне прошлого года аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района заявлял, что строительство развязки закончат в декабре 2022 года.