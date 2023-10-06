Цены на муку выросли в 13 регионах Казахстана

В правительстве на совещании обсудили цены на социально значимые продукты питания и возможные риски в предстоящее межсезонье. Как сообщил председатель комитета торговли министерства торговли и интеграции Айдар Абильдабеков, в 13 регионах зафиксирован рост цен на муку.

Из-за изменений конъюнктуры рынка зерновых в середине сентября в отдельных регионах произошел рост цен на пшеницу. На это повлияли неблагоприятные погодные условия и нехватка вагонов при перевозке зерна из России.

«В результате подорожания пшеницы выросли цены на муку в 13 регионах», - констатировал Абильдабеков.

В частности, рост цен на муку зафиксирован в Астане, Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Жетысуской и Улытауской областях.

В конце сентября были выработаны оперативные меры для ускоренной доставки в регионы удешевленного зерна из резервов «Продкорпорации» в целях его дальнейшей передачи операторам-мукомолам. Однако в силу разных причин этот процесс затянулся, и необходимые объемы удешевленного зерна на сегодня полностью получила только Туркестанская область.

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин поручил всем регионам ускориться и закрыть этот вопрос.

Особое внимание на совещании уделили ситуации с сахаром, обсудив пролонгацию договоров финансирования сахарных заводов. Отмечаетсч, что эту работу полноценно провели только область Абай и Акмолинская область. Вице-премьер также поручил ускорить эту работу и завершить ее в кратчайшие сроки.

Министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков в свою очередь доложил о наличии запасов овощей в региональных стабфондах. Он заверил, что все регионы обеспечены луком более чем на 100 %, а вот по капусте в шести областях объемы контрактов ниже рекомендуемых, по картофелю отстают две области, по моркови – одна.

Несмотря на проведенную минувшим летом ярмарку риса в Кызылординской области, всего пять регионов сформировали свои запасы на уровне необходимого сезонного спроса. Серик Жумангарин поручил регионам довести контрактацию договоров до необходимого уровня.

А КТЖ было поручено обеспечить приоритетность поставок социально значимых продуктов внутри Казахстана, а также ввоза овощей из Узбекистана и Таджикистана в период межсезонья и зимы.