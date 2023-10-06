Цены на муку выросли в 13 регионах Казахстана

В правительстве на совещании обсудили цены на социально
значимые продукты питания и возможные риски в предстоящее межсезонье. Как сообщил
председатель комитета торговли министерства торговли и интеграции Айдар
Абильдабеков, в 13 регионах зафиксирован рост цен на муку.
Из-за изменений конъюнктуры рынка зерновых в середине сентября в отдельных регионах произошел рост цен на пшеницу. На это повлияли неблагоприятные погодные условия и нехватка вагонов при перевозке зерна из России.
«В результате подорожания пшеницы выросли цены на муку в 13 регионах», - констатировал Абильдабеков.
В частности, рост цен на муку зафиксирован в Астане, Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Жетысуской и Улытауской областях.
В конце сентября были выработаны оперативные меры для ускоренной доставки в регионы удешевленного зерна из резервов «Продкорпорации» в целях его дальнейшей передачи операторам-мукомолам. Однако в силу разных причин этот процесс затянулся, и необходимые объемы удешевленного зерна на сегодня полностью получила только Туркестанская область.
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин поручил всем регионам ускориться и закрыть этот вопрос.
Особое внимание на совещании уделили ситуации с сахаром, обсудив пролонгацию договоров финансирования сахарных заводов. Отмечаетсч, что эту работу полноценно провели только область Абай и Акмолинская область. Вице-премьер также поручил ускорить эту работу и завершить ее в кратчайшие сроки.
Министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков в свою очередь доложил о наличии запасов овощей в региональных стабфондах. Он заверил, что все регионы обеспечены луком более чем на 100 %, а вот по капусте в шести областях объемы контрактов ниже рекомендуемых, по картофелю отстают две области, по моркови – одна.
Несмотря на проведенную минувшим летом ярмарку риса в Кызылординской области, всего пять регионов сформировали свои запасы на уровне необходимого сезонного спроса. Серик Жумангарин поручил регионам довести контрактацию договоров до необходимого уровня.
А КТЖ было поручено обеспечить приоритетность поставок социально значимых продуктов внутри Казахстана, а также ввоза овощей из Узбекистана и Таджикистана в период межсезонья и зимы.