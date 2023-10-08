Еще несколько дорог становятся платными в Казахстане

На шести участках автомобильных дорог проезд в Казахстане станет платным для грузовых автомобилей и автобусов, для легковых автомобилей он останется бесплатным, сообщила в воскресенье нацкомпания «Казавтожол».

По ее данным, таким образом с 8 октября «запущен процесс поэтапного внедрения платных автомобильных дорог второй и третьей технической категорий».

Так, с воскресенья введена плата за проезд на автодороге «Павлодар-Семей-Калбатау», с 9 октября станет платным проезд по дороге «Бейнеу-Акжигит», с 10 октября — по дороге «Уральск-Самара», с 14 октября — «Павлодар-Омск», с 16 октября — «Кокшетау-Петропавловск». На финальной стадиисогласования находится приказ о вводе платности на участке автомобильной дороги «Уральск-Саратов», здесь дата ввода платы пока не определена.

При этом легковые транспортные средства первого класса освобождены от оплаты за проезд по этим дорогам. Плата за проезд будет взиматься с транспортных средств других классов - автобусов и грузовых машин.