С начала года в Казахстане выявлено 16 тыс. сайтов с противоправным контентом – МВД

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова, который рассказал о принимаемых мерах по профилактике преступлений.

По словам министра МВД, существенно снизилось количество убийств, хулиганств, краж, разбоев, грабежей и скотокрадств по стране, повысился уровень безопасности на улицах.

Также Сайденов доложил о работе по обеспечению «нулевой терпимости» к правонарушениям и неотвратимости наказания, а также по защите прав несовершеннолетних и противодействию интернет-мошенничествам. По его словам, с начала года заблокировано 37 млн звонков с подменных номеров, выявлено 16 тыс. сайтов с противоправным контентом.

Помимо этого, силами полиции изъято более 31 тонны наркотиков и 79 тонн прекурсоров, ликвидировано 39 нарколабораторий.

По итогам встречи Токаев дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.