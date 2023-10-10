ХАМАС заявил о готовности обсудить перемирие с Израилем

Высокопоставленный представитель движения ХАМАС заявил, что они открыты для обсуждения возможного перемирия с Израилем, поскольку «достигли своих целей», сообщает Reuters . Об этом Мусса Абу Марзук сообщил телеканалу Al Jazeera в телефонном интервью.

Вместе с тем ХАМАС угрожает казнить одного израильского пленника за каждое дальнейшее необъявленное нападение Израиля на гражданское население в секторе Газа.

Израиль же заявил о полной «полной блокаде» сектора Газа. «Не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива», - цитирует министра обороны Израиля Йоава Галланта Русская служба ВВС. В понедельник израильская армия продолжила наносить удары по сектору Газа и готовиться к наземной операции. В результате атак погибли по меньшей мере 687 человек, около 3,7 тыс. пострадали. Погибли четыре боевика «Хезболлы» в результате израильского обстрела южного Ливана. Заместитель командующего израильскими военными также погиб в бою на границе с Ливаном.

По данным телеканала, с момента начала нападения ХАМАС на юг Израиля в субботу погибло более 900 израильтян. Десятки иностранцев были убиты, ранены или взяты в заложники. В частности, погибли 12 граждан Таиланда, 11 находятся в заложниках; 11 погибших граждан США, остальные пропали без вести; 10 погибших граждан Непала, двое – граждан Украины, один – Камбоджи; погибли 7 граждан Аргентины, 15 пропали без вести; двое погибших граждан Франции, 14 граждан этой страны пропали без вести; также погиб один россиянин, один пропал без вести; трое граждан Канады пропали без вести, один погиб; один гражданин Великобритании погиб, один пропал без вести. Также пропали без вести шестеро граждан Филиппин, трое граждан Бразилии, по двое граждан Чили, Италии, Парагвая, Перу, Танзании, по одному гражданину Панамы и Ирландии. В заложниках находятся несколько граждан Германии, по двое граждан Мексики и Колумбии и один гражданин Филиппин.

Русская служба ВВС сообщает также, что в общей сложности в заложниках находятся более 150 человек.

По данным Reuters, катарские посредники пытаются договориться об освобождении израильских женщин и детей в обмен на освобождение 36 палестинских женщин и детей из израильских тюрем. Переговоры ведутся с ХАМАС и израильскими официальными лицами.