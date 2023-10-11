Число погибших в Израиле в результате нападения ХАМАС выросло до 1200

В результате нападения ХАМАС на Израиль число погибших выросло до 1200 человек, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на телеканал «Кан», входящий в Израильскую вещательную корпорацию.

Кроме этого, по последним данным министерства здравоохранения Газы, погибли 900 палестинцев, еще 4 500 человек получили ранения. На Западном берегу реки Иордан погиб 21 палестинец, десятки получили ранения.

Между тем единственный пограничный переход между сектором Газа и Египтом разрушен израильской армией. Израильские военные самолеты нанесли удар по КПП «Рафах», а руководство КПП с египетской стороны предложило работающим на нем людям «немедленно эвакуироваться из-за угрозы ударов по КПП», сказал представитель палестинского министерства внутренних дел Эйяд аль-Бозом.

Израиль со своей стороны объяснил это тем, что в районе «Рафаха» был пробит подземный тоннель для контрабанды оружия, поэтому он и подвергся обстрелу. Также Израиль объявил о наземной операции в секторе Газа в ответ на субботнее вторжение и ракетные атаки.

Между тем ХАМАС обстреливает ракетами израильский город Ашкелон в ответ на удары Израиля по сектору Газа. А глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что до окончания боевых действий никаких переговоров о заложниках не будет. В плену у ХАМАС находятся от 100 до 150 человек.