Поправки в законодательство по обеспечению питанием в частных школах разрабатывают в Минпросвещения

В министерстве просвещения разрабатывают поправки в законодательство по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в частных школах, сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса министр просвещения Гани Бейсембаев.

«По сегодняшнему законодательству по предоставлению бесплатного питания и напитков обеспечение идет только в государственных школах, а также в школах, где есть госзаказ. Сейчас рассматриваются соответствующие изменения в законодательства, при принятии данного законопроекта этот вопрос (обеспечения бесплатным питанием детей, обучающихся в частных школах – В.) будет решен», - сказал Бейсембаев.

Вместе с тем депутат Жулдыз Сулейменова обратила внимание, что на сегодняшний день 1,5 млн казахстанских детей обеспечены бесплатным питанием. В то же время, по ее данным, в 800 школах страны нет столовых, в 330 организовано только буфетное питание, а в 288 школ осуществляется доставка общественного питания.

«Кто осуществляет контроль и надзор за качеством питания? Если будет ЧС, кто будет нести ответственность? Планируется ли строительство столовых при школах? Сейчас цены варьируются, есть большая разница в ценах. Чтобы отрегулировать этот вопрос, что вами предпринимается?» - поинтересовалась депутат.

Бейсембаев отметил, что, по его информации, столовых нет в 591 школе Казахстана, а там, где буфеты, дети тем не менее получают горячее питание.

«Что касается строительства столовых сразу при новых школах, нормы доведены до регионов, соответствующая работа ведется. Сейчас вопрос именно по малокомплектным школам. Это связано с тем, что маленькое количество учеников. В связи с этим мы будем изучать положение и принимать соответствующие меры по итогам», - добавил глава Минпросвещения.

Говоря о ценах на питание, он сообщил, что самая высокая стоимость в Алматы – 840 тенге, самая низкая в Карагандинской области – 480 тенге, а средняя цена по стране составляет 579 тенге.