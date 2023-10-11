Нужно провести ревизию деятельности спортивных федераций, финансируемых из государственного бюджета – Токаев

Президент Касым-Жомарт поздравил призеров Азиады с завоеванными медалями. И заявил, что необходимы кардинальные реформы в отрасли и новое видение развития спорта. Так нужно пересмотреть всю систему функционирования и взаимодействия институтов управления спортом. Президент считает, что необходимо повысить заработную плату и принять дополнительные меры социальной поддержки для тренеров и других спортивных специалистов.

«Каждый из вас достиг высоких результатов благодаря упорному труду и несгибаемой воле к победе. Однако в целом показатели нашей страны как на прошлых Олимпийских играх, так и на Азиаде могли быть лучше. Об этом нужно говорить открыто», – сказал глава государства призерам игр.

Напомним, что наши спортсмены завоевали на Азиатских играх 10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых медалей.

Токаев отметил, что результаты Казахстана в профессиональном спорте говорят о крайне низкой эффективности использования государственных ресурсов. Он считает, что необходимы кардинальные реформы в отрасли и профильному министерству «нужно детально проанализировать ситуацию и выработать новое видение развития спорта»: «Необходимо кардинально повысить отдачу от средств, выделяемых на спорт высших достижений. Требуется прекратить практику распыления ресурсов, сфокусировавшись на конкретных видах спорта в соответствии со спецификой регионов. Кроме того, следует пересмотреть модель финансирования отрасли, сделав основной акцент на развитие массового спорта и физической культуры».

По словам Токаева, отсутствует координация между министерством туризма и спорта, Национальным олимпийским комитетом и федерациями: «Необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть всю систему функционирования и взаимодействия институтов управления спортом. Требует к себе внимания и совершенствование деятельности НОК. Следует наладить координацию работы по линии министерства спорта, НОК и федераций. Отсутствие эффективной взаимосвязи, взаимодействия, взаимовыручки приводит к отрицательным результатам, другими словами, к поражениям. Такая ситуация недопустима в преддверии Парижской Олимпиады. Надо провести ревизию деятельности спортивных федераций, финансируемых из государственного бюджета», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также считает, что важно создать современную инфраструктуру подготовки атлетов с точки зрения спортивной медицины и фармакологического обеспечения. Ключевую роль в этом должен сыграть Национальный университет спорта, строительство которого нужно ускорить.

Говорил президент и о необходимости повысить заработную плату и принять дополнительные меры социальной поддержки для тренеров и других спортивных специалистов. Требуется усиление подготовки спортивных судей мирового уровня.