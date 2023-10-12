​Минфин не объяснил почему Газпромбанк Казахстан был удален из реестра лиц, получающих деньги из-за рубежа

Министерство финансов Казахстана не стало объяснять в ответе на запрос Власти почему представительство Газпромбанка в Казахстане было исключено из реестра лиц, получающих деньги из-за рубежа спустя 6 дней после его публикации.

В качестве объяснения ведомство отослало к своему приказу от 2018 года (№420): «В случае представления ошибочной отчетности, лица имеют право произвести ее корректировку <...>, в последующем эта компания исключается из реестра».

Реестр был опубликован на сайте Комитета государственных доходов министерства финансов 20 сентября. В него вошли 240 юридических и физических лиц, среди которых предприниматели, иностранные компании, НПО, СМИ и журналисты.

В ответе на запрос в Минфине добавили, что в реестр попадают те лица и организации, деятельность которых направлена на оказание юридической помощи, изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов и т.д.

В основном это касается общественных объединений, работающих в этой сфере — их в Казахстане зарегистрировано более 22 тыс.

Реестр публикуется каждые по итогам каждого полугодия. Уполномоченный орган в лице министерства финансов может вносить изменения и/или дополнять сведения о субъектах в базе данных, а также исключать их.





