В Казахстане опубликован реестр лиц, получающих деньги или иное имущество из-за рубежа

На сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана опубликовали реестр лиц , получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства. В него вошли как иностранные компании, так и казахстанские НПО и журналисты.

В список казахстанских НПО, получающих деньги из рубежа, в том числе вошли «Союз кризисных центров», «Международный Центр Журналистики MediaNet», Экологическое общество «Зеленое спасение», Общественное объединение «Эхо», Международный Фонд защиты свободы слова «Әділ сөз», Фонд социальной помощи «Реванш», Молодежная информационная служба Казахстана, Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности.

Кроме того, в список попали журналисты Дмитрий Дубовицкий, один из основателей канала «За нами уже выехали», и Динара Егеубаева, которая активно освещает январские события в Казахстане и войну в Украине.

Всего в реестре числятся названия и имена 240 юридических и физических лиц.

В марте 2022 года бывший министр информации и общественного развития Аскар Умаров заявлял, что журналисты в Казахстане не будут подвергаться гонениям, а причисление отдельных СМИ к иностранным агентам — «не совсем наш метод».

В начале июля прошлого года на сайте открытых нормативно-правовых актов был опубликован проект поправок в закон о выборах, отдельный блок которых был посвящен деятельности независимых наблюдателей. Основаниями для отказа в аккредитации, а значит и в наблюдении, могло стать «финансирование со стороны международных организаций и международных общественных объединений, зарубежных государственных органов, иностранных юридических лиц и граждан, а также лиц без гражданства за последний год».

Соучредитель и юрист ОО «Еркіндік қанаты» Роман Реймер тогда предполагал, что изменения в законодательстве изначально планировались для того, чтобы максимально ограничить пребывание независимых наблюдателей на избирательных участках, а также ввести пробный закон, который запрещает иностранное влияние и финансирование.