Новая книга о Гарри Поттере издана на казахском языке

15 октября в Алматы состоится презентация новой книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере (Harry Potter. Wizarding Almanac) в переводе на казахский язык - «Хәрри Поттер. Сиқырнама». Книга выпущена издательством Steppe&World Publishing одновременно с оригинальной версией на английском языке.

«Когда нам сообщили, что перевод на казахском языке одновременно выйдет с версией на английском языке, мы сразу согласились переводить. В январе этого года уже получили файлы, но в основном были только одна-две главы. Тогда еще не были закончены иллюстрации остальных глав. В апреле окончательные файлы были готовы. Особенность этой книги в том, что в ней показаны детали всей истории с замечательными иллюстрациям», – отмечает владелица издательства Steppe & World Publishing Раиса Кадыр.

Вся работа над новой книгой была закончена в августе. Казахская версия выпущена тиражом в 1000 экземпляров. Презентация книги состоится 15 октября в Smart Point по адресу: ул. Байзакова, 280.

Всего новая книга Джоан Роулинг была переведена и издана одновременно на 50 языках.

В 2019 году издательство Steppe & World Publishing перевело первую книгу серии о Гарри Поттере – «Хәрри Поттер және Пәлсапа тасы». И за четыре года издательство сделало перевод всех семи частей.