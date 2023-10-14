Самыми популярными брендами остаются Hyundai, Chevrolet и Kia
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Продажи новых автомобилей в Казахстане за девять месяцев выросли на 58,4%
Фото Жанары Каримовой

За девять месяцев 2023 года автодилеры Казахстана продали 138 100 единиц легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также грузовиков и автобусов, это на 58,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил «Қазақстанның Автокөлік Одағы» (ҚАО).

По его данным, в сентябре было продано почти 17,8 тыс. автотехники – на 47,2% больше, чем в сентябре 2022 года.

В автосоюзе ожидают рекордных показателей по итогам года. «Годовые продажи новых автомобилей в текущем году на пороге рекордных показателей 2013 года, когда было продано чуть больше 165 тысяч машин», - приводятся в сообщении слова Анар Мукашевой, президента ҚАО.

По информации организации, в пятерку самых популярных брендов по итогам девяти месяцев вошли Hyundai с долей 25,3% от всех продаж, Chevrolet (доля 23,1%), Kia (доля 13,5%), Chery (доля 6,1%) и Toyota (5%).

На долю автомобилей китайских производителей за январь-сентябрь пришлось более 22% всех продаж.

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