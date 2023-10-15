Проводится операция по его спуску
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Лыжник пострадал при сходе лавины в предгорьях Алматы – ДЧС
Иллюстративное фото Жанары Каримовой

Департамент по ЧС Алматы подтвердил, что лыжник пострадал при сходе лавины в предгорьях Алматы.

«15 октября в Медеуском районе, левое плечо ледника Туюксу спасатели Службы спасения 109 акимата города Алматы КСП «Туюк су» выехали для транспортировки лыжника, мужчине предварительно 33-35 лет», – цитирует агентство КазТАГ пресс-службу ДЧС. В ведомстве предполагают, что лыжники спровоцировали лавину при катании по левому «плечу» ледника Туюксу.

Спасателей вызвал друг пострадавшего. Спасательную операцию по спуску проводят сотрудники ДЧС и «Казселезащиты».

Накануне ДЧС предупреждал о высокой лавинной опасности в предгорьях Алматы и просил воздержаться от походов в горы.

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