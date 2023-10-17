Конституционный суд Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента

Месяц назад правящая партия Грузии инициировала импичмент президента Саломе Зурабишвили и обратилась в Конституционный суд, который в понедельник согласился с депутатами парламентского большинства в том, что президент нарушила Конституцию, отправившись с визитом в европейские страны без согласия правительства, сообщает Русская служба ВВС .

Девять судей рассматривали дело об импичменте президента в течение трех дней. В итоге Конституционный суд установил, что Саломе Зурабишвили во время трех зарубежных визитов в Европу нарушила статью 52 Конституции, осуществив представительские полномочия в сфере международных отношений без согласия правительства. В частности, речь идет о встречах Зурабишвили с европейскими лидерами в Берлине, Брюсселе и Париже для поддержки получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС.

У парламента теперь есть две недели для проведения голосования по вопросу отстранения от должности президента. За должны проголосовать минимум 100 депутатов. Но большая часть оппозиционеров выступает против импичмента президенту, считая это саботажем европейской интеграции Грузии со стороны «Грузинской мечты».

Правящая партия «Грузинская мечта» считает, что президент демонстративно и целенаправленно нарушила Конституцию. Под обращением в суд подписались 80 депутатов парламентского большинства.

«С нашей точки зрения, возбуждение процедуры импичмента само по себе означает в том числе, что мы больше не считаем Саломе Зурабишвили достойной быть президентом», - заявил, выступая в суде председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Он пояснил, что 52-я статья Конституции определяет полномочия президента в сфере международных отношений и гласит, что президент может только с согласия правительства выполнять представительские полномочия и вести переговоры.

«Президент обратилась за получением согласия, не получила согласие и все равно осуществила визит. Была нарушена Конституция», - заявил Кобахидзе.

Юристы, представлявшие интересы Саломе Зурабишвили в суде, отмечают, что визиты, о которых говорят депутаты, не были выполнением представительских полномочий или ведением международных переговоров со стороны президента, на которые требуется согласие правительства. По их данным, согласно статьи 49 Конституции президент представляет Грузию в международных отношениях, и во время встреч с европейскими лидерами, Саломе Зурабишвили действовала в рамках этой статьи, а также статьи 78, которая обязывает конституционные органы принимать все меры для полной интеграции Грузии в НАТО и ЕС.

Саломе Зурабишвили, комментируя заключение Конституционного суда, заявила: «Конституционный суд выдал заключение, за которое ему должно быть стыдно». По ее словам, оно наносит значительный вред стране, в которой практически не осталось отстаивающих независимость институтов.

«Я никуда не ухожу, не подам в отставку. Я буду там, где я есть и была всю жизнь, для чего я приехала, осталась, стояла на улице - для нашего европейского и демократического будущего», - заявила президент в телевизионном обращении к населению Грузии.

Напомним, что летом прошлого года Грузия не получила статус кандидата на вступление в ЕС. Теперь решение по этому вопросу должно быть принято до конца этого года.