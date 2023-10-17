Трудоустроить почти 300 тыс. казахстанцев до конца года поручил Смаилов

До конца года в Казахстане необходимо трудоустроить почти 300 тыс. человек, а акиматам – активнее вовлекать молодежь в трудовую деятельность. Об этом во вторник в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Алихан Смаилов.

«Перед нами стоит серьезная задача по трудоустройству порядка 1 млн человек в текущем году. Уже охвачено занятостью 734 тысяч, из них половина – молодежь. За оставшиеся 2,5 месяца все плановые показатели должны быть достигнуты», - сказал Смаилов.

Он отметил, что в каждом регионе реализуются свои планы трудоустройства, в которых учтена своя специфика рынка труда и, соответственно, дифференцированы меры господдержки. Однако, считает глава кабинета министров, акиматам следует активнее вовлекать молодежь в трудовую деятельность.

«Сегодня нужны специалисты в сфере энергетики, нефтегазовой индустрии, в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, транспорте и логистике, IT-сфере. Министерствам науки и просвещения надо предусмотреть это при формировании перечня государственных образовательных грантов», - считает премьер.

Кроме того, напомнил он, центры занятости в Казахстане переформатированы в областные центры трудовой мобильности с районными карьерными центрами. Поэтому теперь министерству труда совместно с акиматами надо усовершенствовать механизм мониторинга трудоустройства через эти центры. При этом особое внимание следует обращать на заключение электронных трудовых договоров с обязательными пенсионными отчислениями.

«Акиматам необходимо в рамках разработанного проекта комплексного плана рынка труда уделить особое внимание качеству создаваемых рабочих мест. Надо обеспечивать трудоустройство не только в рамках господдержки, но и через проекты ГЧП и частных инвесторов», - также подчеркнул Смаилов.

Вместе с тем он считает, что на местах нужно на системной основе проводить ярмарки вакансий

и использовать пример Астаны, где реализуется пилотный проект «Жолтап».