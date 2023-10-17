Акимат Алматы выиграл суд против консорциума, которого обвинил в проблемах с освещением в городе

Акимат Алматы выиграл суд против частного партнера-консорциума, в состав которого входят компании ABM-Вuilding 2007, ТОО «Электроремонт» и ТОО «ABM-Project». Ранее акимат заявил, что именно по вине консорциума в городе проблемы с освещением. Как сообщает пресс-служба акимата, договор ГЧП по проекту «Модернизация наружного освещения города Алматы» был расторгнут.

«Решением специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы расторгнут договор ГЧП по проекту "Модернизация наружного освещения города Алматы". Таким образом, удовлетворен иск ГКП "Алматы Қала Жарық" о расторжении договора с частным партнером – консорциумом из трех компаний: ТОО "ABM-Вuilding 2007", ТОО "Электроремонт" и ТОО "ABM-Project". Частный партнер недобросовестно выполнял свои обязательства по договору и не смог решить возникающие проблемы с уличным освещением. В результате с каждым днем город все больше погружался в темноту, а поток жалоб горожан увеличивался», – говорится в сообщении пресс-службы акимата Алматы.

В 2018 году управление энергетики и водоснабжения города и «Алматы Қала Жарық» заключили договор государственно-частного партнерства по проекту «Модернизация наружного освещения города Алматы» с частным партнером-консорциумом, в состав которого входят компании ABM-Вuilding 2007, ТОО «Электроремонт» и ТОО «ABM-Project». Они взяли на себя не только модернизацию, но и техническое обслуживание и текущий ремонт светоточек.

В акимате утверждают, что частный партнер на протяжении всего периода нарушал сроки выполнения работ по проектированию, модернизации и вводу в эксплуатацию объектов, а также сдавал работы с дефектами. Управление энергетики и водоснабжения и «Алматы Қала Жарық» направляли замечания по качеству и срокам выполнения работ, на которые партнер не реагировал.

«К середине этого года стало понятно, что частный партнер не торопится выполнять свои обещания и не способен завершить модернизацию оставшихся компонентов до конца года. При этом все предыдущие годы государственные партнеры шли на уступки по срокам исполнения обязательств и своевременно проводили оплату по заключенному договору – на сегодняшний день оплачены все суммы по договору, за исключением последних трех месяцев текущего года. Всего за период 2019-2023 гг. акиматом выплачено порядка 27 млрд тенге в счет возмещения инвестиций и затрат на обслуживание», – сообщает пресс-служба.

Кроме того, консорциум не предоставил документацию по установленному оборудованию, и ни один световой прибор не был введен в эксплуатацию. Результаты независимого технического обследования шкафов управления наружным освещением показали, что все ШУНО в городе имеют неисправности и подлежат ремонту либо полной замене.

«После вступления решения суда в законную силу будут приняты меры по возврату переданного частному партнеру государственного имущества, возмещению ущерба и убытков, а также по наложению штрафных санкций на консорциум», – заявили в акимате.

Также было принято решение о передаче линий наружного освещения, не охваченных модернизацией, в управление районных акиматов. Пока заключен договор только с аппаратом акима Алмалинского района.

«Теперь на участки выходят 5-7 бригад вместо 2, как раньше. Время исполнения заявок от жителей сократилось: ожидание по заявке на ремонт составляет 7-10 дней. Вместе с тем за 2 месяца на центральных улицах и во дворах района, в парках и скверах заменили около 14 км линий электропередачи. Поменяли и отремонтировали более 1200 светильников и фонарей, в т.ч. на больших участках центральных улиц – Толе би, Гоголя, Молдагуловой, проспект Абая. Для решения проблем с многочисленными жалобами о внезапном отключении электричества в парках и на улицах города подрядчик занимается разработкой софта по контролю уличного освещения. Проводится ремонт и замена шкафов управления наружным освещением», – сообщает акимат.

Напомним, управление энергетики и водоснабжения и «Алматы Қала Жарық» подали два иска в суд на консорциум 18 сентября.

В июле аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга в Службе центральных коммуникаций заявил, что проблемы с освещением в Алматы решат в ближайшие два года. Он также назвал главным вызовом шкафы управления наружным освещением – они старые и из них крадут цветные металлы.

В конце 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил до 2025 года обеспечить городские улицы и общественные пространства стопроцентным освещением. Он констатировал, что ключевым фактором, повышающим риски совершения правонарушений, является некачественное освещение или полное его отсутствие в общественных местах.