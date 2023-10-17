Казахстан призвал Израиль воздержаться от использования силы, ведущей к жертвам среди мирных граждан сектора Газа

Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление по вооруженному столкновению между ХАМАС и Израилем. Во внешнеполитическом ведомстве осуждают нападения на мирных граждан.

«Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев. Поддерживаем призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости незамедлительного освобождения заложников без предварительных условий и обеспечения беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи», - заявили в МИД.

В ведомстве также призвали Израиль «воздержаться от непропорционального использования силы, ведущего к многочисленным жертвам среди мирного населения сектора Газа и разрушению гражданской инфраструктуры». В МИД подчеркнули, что в этой ситуации «крайне важно соблюдать нормы международного права, а также следовать соответствующим резолюциям СБ ООН, предусматривающим законные права палестинского народа».

«Насилие порождает ответное насилие и неизбежно приведет к трагическим последствиям для Ближнего Востока и всего мира», - считают в министерстве.

Также Казахстан солидарен с международным сообществом, требующим отменить установленные временные рамки для эвакуации жителей сектора Газа и обеспечить полную защиту гражданских лиц.

«В этой связи Казахстан призывает стороны обеспечить скорейшее прекращение боевых действий и активизировать усилия по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона на основе формулы «два государства для двух народов», - заключили в министерстве иностранных дел.