Инвестор из ОАЭ будет управлять аэропортом Астаны

Подписано соглашение с компанией Terminals Holding из ОАЭ о сотрудничестве по развитию аэропорта Астаны в качестве мультимодального хаба, сообщила пресс-служба правительства.

«Инвестор проведет всестороннюю оценку деятельности столичного аэропорта и в дальнейшем возьмет на себя операционное управление для повышения качества обслуживания пассажиров и эффективности воздушной гавани в целом», - сообщили в правительстве.

В частности, инвестор модернизирует взлетно-посадочную полосу. Реконструкцию наземной инфраструктуры планируется начать в следующем году. Также будет разработан долгосрочный бизнес-план развития аэропорта с учетом баланса интересов государства и частной компании, который послужит основой для будущих инвестиций.

Группа компаний Terminals Holding — авиационное предприятие, обслуживающее клиентов на перспективных рынках Азии и Африки, а также связанное с крупной портовой и промышленной компанией Abu Dhabi Ports. В министерстве транспорта Казахстана считают, что сотрудничество с Terminals Holding внесет существенный вклад в развитие аэропортов в качестве мультимодальных центров.