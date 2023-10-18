Рост экономики Казахстана по итогам года ожидается на уровне 5% – Куантыров

Рост экономики Казахстана по итогам года может составить 5% и продолжить расти в последующие два года до 5,5% и 6% соответственно, сообщил Власти министр национальной экономики Алибек Куантыров.

«Мы ожидаем (по итогам 2023 года – В.) 4,5-5% роста. Официально у нас пока 4% в прогнозе, но мы уже ожидаем – к пяти (процентам – В.) должны подойти. С учетом снижения инфляции у нас, в принципе, хорошие ожидания по росту ВВП», - сказал Куантыров.

Он напомнил, что перед правительством стоит задача в два раза увеличить ВВП к 2029 году. И, как считает министр, за счет «хороших ожиданий, может быть, раньше достигнем данной цифры». Однако все будет зависеть от внешней конъюнктуры, которая влияет на курс тенге.

«Номинально если у нас тенге растет, в принципе, стабильный курс тенге, тогда и доллар будет стабильный. Но где-то какой-то фактор может и сыграть. Именно поэтому мы работаем совместно с монетарными властями, чтобы тенге был стабильный, чтобы рост экспорт, росла добавленная стоимость, чтобы инфляция была ниже – это все влияет на показатель реального роста ВВП», - отметил министр национальной экономики.

Поэтому если в 2023 году Казахстан выходит на рост экономики 5%, в 2024 году – на 5,5%, то уже в 2025 году должен быть на 6% рост минимум, считает он.