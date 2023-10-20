Сумму потребительского кредита предлагают законодательно ограничить в Казахстане

В Казахстане увеличился средний долг по беззалоговым потребительским кредитам с 913 тыс. до 1 млн тенге, при этом их доля, превышающая 5 млн тенге, уже составляет 12%. В этой связи председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова предложила ввести ограничения на максимальную сумму потребительного кредита.

«На сегодня наблюдается тенденция активной выдачи потребительских кредитов на крупные суммы. Прежде всего на рост потребительского кредитования также оказывается повышенный спрос со стороны населения. Это спрос на товары и услуги в рассрочку, возможность использования потребительских кредитов на предпринимательские цели», - сказала Абылкасымова в пятницу в ходе парламентских слушаний в мажилисе.

В результате, по ее словам, средний долг по беззалоговым потребительским кредитам на начало года увеличился с 913 тыс. до 1 млн тенге. При этом доля беззалоговых потребительских кредитов свыше 5 млн тенге уже составляет 12%, а по количеству заемщиков это 3%.

«В этой связи как дополнительную меру ограничения чрезмерного роста потребительского кредита агентство предлагает на законодательном уровне ввести ограничения на максимальную сумму потребительского кредита», - заявила глава агентства.

Кроме того, добавила она, агентством разработаны законодательные поправки, которые предусматривают введение запрета на предоставление беззалоговых потребительских кредитов гражданам, имеющим просрочку по кредиту свыше 90 дней.

«Сейчас такое ограничение действует только в отношении заемщиков, у которых доход ниже размера одной минимальной заработной платы. Также на фоне роста проблемной задолженности среди молодежи предлагается ввести требование, что выдача кредитов гражданам, не достигшим 21 года, будет осуществляться только при наличии официальных доходов», - подчеркнула Абылкасымова.

Она добавила, что на сегодняшний момент общий объем кредитов физических лиц составляет 18 трлн тенге, а количество заемщиков превышает 8 млн человек. По данным Национального банка, среднегодовой рост беззалоговых потребительских кредитов с 2021 года составил 33%, за восемь месяцев 2023 года портфель потребительских кредитов составил более 9,2 трлн тенге. Уровень проблемных займов банков второго уровня составил 5,2%, а количество заемщиков с просроченным кредитом – 516 тыс. Человек, или 7% от общего числа заемщиков.