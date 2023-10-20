Антифрод-центр заработает в Казахстане с 1 января 2024 года – Нацбанк

Со следующей недели в Казахстане в пилотном режиме начнет работу антифрод-центр, а с 1 января 2024 года он заработает полноценно, заявил в пятницу в ходе парламентских слушаний в мажилисе заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов. Центр позволит государственным органам и финансовым организациям в режиме реального времени обмениваться данными для борьбы с интернет-мошенничеством.

«В рамках подведомственной организации будет создан антифрод-центр. На сегодняшний день технологическая основа системы уже сформирована. Со следующей недели запускается тестирование с пилотными банками. Мы надеемся, что законодательные поправки будут приняты, и с 1 января 2024 года система заработает в полном цикле», - сказал Шолпанкулов.

Он отметил, что основные задачи антифрод-центра – это оперативное реагирование на транзакции с признаками мошенничества.

Председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова также добавила, что в настоящее время у финансовых организаций отсутствуют требования по сбору информации и сведений о произведенных мошеннических операциях, а также о лицах, которые связаны с такими операциями. И как раз антифрод-центр станет единой базой, которая будет собирать все эти сведения. Кроме того, она позволит обеспечивать очень быстрое межведомственное взаимодействие между государственными, правоохранительными органами и финансовыми организациями.

«Сейчас зачастую складывается ситуация: пока выявят мошенника, он успевает нанести ущерб клиентам нескольких финорганизаций. Теперь, если будет сбор информации и обмен данными в режиме реального времени, можно будет быстро выявлять и пресекать такие действия», - объяснила Абылкасымова.

Она добавила, что для запуска центра нужны поправки в законодательства, которые уже внесены на рассмотрение депутатов парламента.