Банкам в Казахстане запретят продавать кредиты физлиц коллекторам

Банкам второго уровня на законодательном уровне запретят продавать кредиты физических лиц коллекторским агентствам. Коллекторам позволят оказывать только услуги по взысканию задолженности, сообщила в пятницу в ходе парламентских слушаний в мажилисе председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

«Мы предлагаем запретить продавать коллекторским агентствам кредиты граждан», - сказала Абылкасымова.

Она отметила, что банки и микрофинансовые организации активно продают займы физических лиц коллекторским агентствам со значительным дисконтом. В частности, уточнила председатель агентства уже в кулуарах мажилиса, «за последние полгода идет значительный рост в темпах продажи займов физических лиц». Так, с начала года коллекторским агентствам продано порядка 350 тыс. займов. В свою очередь коллекторы осуществляют взыскание всей суммы долга без реструктуризации задолженности.

«В этой связи мы считаем необходимым принять кардинальные меры и поддерживаем инициативу депутатов о полном запрете продажи займов физических лиц коллекторским агентствам», - подчеркнула Абылкасымова.

Введение этих ограничений не означает полной остановки коллекторского рынка. Коллекторы смогут продолжить взыскание проблемных кредитов без их приобретения. То есть они будут лишь оказывать услуги по взысканию задолженности. Сами же кредиты будут оставаться у финансовых организаций, и они будут нести ответственность за работу с проблемными должниками.