Спустя два года суд вынес приговор по делу о взрывах в воинской части в Жамбылской области

Военный суд Шымкентского гарнизона вынес приговор по делу о взрывах в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области в августе 2021 года, сообщает Радио Азаттык . Тогда погибли 18 человек.

Суд признал виновными двух бывших военнослужащих Асета Аширбая и Ерболата Туранова в «умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества» (статья 202 Уголовного кодекса) и приговорил их к 9 годам лишения свободы каждого. По статье 459 («умышленное уничтожение и повреждение военного имущества») дело было прекращено в связи с истечением срока давности.

Аширбай и Туранов свою вину они не признали.

Вместе с тем суд оправдал за служебную халатность Ерлана Бошая и Берика Омарбекова - экс-руководителей эксплуатационных части Минобороны и освободил от уголовной ответственности Аслана Бакытжанова - врио начальника части на момент происшествия и Руслана Несипкалиева - его заместителя, обвинявшихся в нарушении правил в работе с боеприпасами, за истечением сроков давности.

В воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области 26 августа 2021 года произошло возгорание на одном из складов боеприпасов, затем последовала серия взрывов. В результате ЧП погибли 17 человек, в их числе 10 сотрудников органов гражданской защиты, 6 военнослужащих Минобороны и военный прокурор. Тело еще одного человека – сотрудника министерства обороны Бауыржана Даутбаева не было найдено. В апреле этого года министерство обороны признало его пропавшим без вести, чтобы семья могла получить все необходимые выплаты.

19 апреля этого года по согласованию с прокуратурой подозреваемым по статье 453 УК РК (халатность) признан бывший командующий регионального командования «Юг» Кайдар Каракулов. Ранее, 15 марта, распоряжением главы государства он был освобожден от занимаемой должности.

В декабре 2022 года были найдены и идентифицированы останки военнослужащего Бауыржана Даутбаева, погибшего во время взрывов и пожара в воинской части в Жамбылской области.