Вопрос о внесении здания акимата Алматы в список памятников не рассматривается

В 1984 году Дом правительства, в котором теперь находится акимат города Алматы, был внесен в список памятников архитектуры . В 2015 году это здание по непонятным причинам лишилось своего статуса. В комитете культуры Минкульта отмечают, что с ними это не согласовывалось и что сейчас не стоит вопрос о том, чтобы вернуть здание в список – слишком много было переделок.

В своем ответе на запрос редакции Власти о статусе здания, комитет культуры ответил, что в соответствии с действующим законодательством предложение о признании конкретного объекта памятником истории и культуры инициируется местным акиматом.

«Со стороны акимата города Алматы вопрос об его исключительности в части архитектурной, исторической составляющей никогда не поднимался», - говорится в ответе.

Комитет культуры отмечает, что здание акимата города Алматы – объект, находящийся в «активном экономическом пользовании», поэтому он подвергался многочисленным ремонтным работам и реконструкциям и проведение аналогичных работ не исключаются в перспективе.

«На основании изложенного, на сегодняшний день его исходный исторический облик не отслеживается и в этой связи полагаем необязательным его включение в Государственный список памятников истории и культуры», - считают в комитете.

До 2015 года здание входило в список памятников истории и культуры местного значения под наименованием «Ансамбль площади Республики».

«Однако, под наименованием данного памятника отсутствовала конкретная расшифровка объектов. На то время действующее законодательство не предусматривало согласование вопроса исключения памятников местного значения с уполномоченным органом», - отмечается в ответе.

То есть, акимат сам лишил свое здание охранного статуса в 2015 году. При этом масштабный ремонт здания произошел в 2012 году, когда оно еще было памятником и в бытность акимом города Ахметжана Есимова.

Во время Январских событий 2022 года здание горело и тлело в течение четырех дней и было разрушено на 80%. В октябре этого года почти завершился масштабный ремонт, проведенный компанией «Атрикс-Строй», руководитель которой Амиржан Набиев является депутатом маслихата города Алматы.