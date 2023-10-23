Руководителям банков, получившим господдержку, запретят получать бонусы и дивиденты до ее возвращения

В Казахстане будут либерализованы требования в банковской сфере для привлечения в нее иностранных инвесторов, сообщила в ходе встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым председатель агентство по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Глава регулятора также рассказала президенту о разработке новых пруденциальных мер по капиталу, ликвидности и залоговой политике банков, а также повышению кредитной активности иностранных дочерних банков, сообщила Акорда.

Абылкасымова сообщила о стабильности финансового сектора: активы банков с начала года выросли на 4,8% или до 46,7 трлн тенге, а кредитование экономики увеличилось на 11,5% или до 25,4 трлн тенге.

Она также рассказала о разработке законопроекта по урегулированию неплатежеспособных банков для ужесточения ответственности акционеров банков и ограничению государственной поддержки. В планах у регулятора ввести законодательный запрет на выплату дивидендов и бонусов руководителям банков до полного погашения средств господдержки.