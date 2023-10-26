В американском городе Льюистон стрелок убил минимум 22 человека

Также ранены десятки человек, нападавший пока не обезврежен
В городе Льюистон в штате Мэн неизвестный открыл стрельбу, убив минимум 22 человека, сообщает Русская служба ВВС. Согласно данным полиции, нападавший все еще не обезврежен.
Еще по теме:
- Бхавна Даве, политолог: «В либеральной системе стали преобладать противоречия»
- США следят за ситуацией с реестром лиц, получающих в Казахстане финансирование из-за рубежа – посол
- В США опасаются нападения со стороны Китая и призывают готовиться к войне
- Лесные пожары уничтожили курортный город на Гавайях
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые