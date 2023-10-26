В американском городе Льюистон стрелок убил минимум 22 человека

В городе Льюистон в штате Мэн неизвестный открыл стрельбу, убив минимум 22 человека, сообщает Русская служба ВВС . Согласно данным полиции, нападавший все еще не обезврежен.

Стрельба была открыта в боулинг-холле и в местном ресторане и баре. По данным члена городского совета Роберта Маккарти, подтверждена гибель 22 человек, также он сообщает о множестве раненых. По неподтвержденным данным, ранения получили по меньшей мере 50 человек. Центральный медицинский центр штата также сообщает об «обширном количестве пострадавших».

Жителям города рекомендовано спрятаться в укрытиях.

«В Льюистоне действует активный стрелок. Мы просим жителей спрятаться в укрытиях. Пожалуйста, оставайтесь внутри своих домов и заприте двери», - написала на своей странице в соцсети X полиция штата Мэн.