Экс-руководство ТЭЦ Риддера выплатило в ходе следствия более 5,5 млрд долгов

Бывшие собственники ТЭЦ Риддера выплатили в ходе следствия более 5,5 млрд задолженности, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу, отметив, что таким образом, станция передана в государственную собственность без долгов.

«Более 5,5 млрд тенге долгов, в том числе по заработной плате и налоговым обязательствам, выплатили прежние собственники Риддерской ТЭЦ в ходе следствия, проводимого департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области», - говорится в сообщении.

Напомним, агентство по финансовому мониторингу подозревает бывших руководителей Риддерской ТЭЦ в хищениях в особо крупном размере, что стало причиной изношенности оборудования и неоднократных сбоев при подаче тепловой энергии. По версии следствия, в период 2018-2022 гг. бывшими должностными лицами Риддерской ТЭЦ использованы фиктивные договоры с компаниями о выполнении работ по научно-техническим услугам, капитальному ремонту котлов, тепловых сетей и турбогенераторов, а в уполномоченный орган представлялись поддельные отчеты. Государству был причинен ущерб на 4,1 млрд тенге. Также в ведомстве сообщали, что обеспечили «возмещение причиненного ущерба путем передачи в государственную собственность станции по производству тепловой энергии в Риддере, оценочной стоимостью почти 5,5 млрд тенге».

В середине октября сообщалось, что Риддерская ТЭЦ продана государству за один тенге, при этом в сообщении не указывалось, кто осуществил продажу. В июле в Минэнерго отчитывались о том, что у станции появился новый собственник.

В прошлом отопительном сезоне на Риддерской ТЭЦ произошла серия аварий, в этом году правительство выделило средства на ремонт станции.