Казахстанцы смогут выбрать банк по программе «Нацфонд – детям»

Помимо национального оператора почтовой связи «Казпочта» работать с Единым накопительным пенсионным фондом по программе «Нацфонд – детям» изъявили желание девять банков второго уровня. Как заявил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель правления АО «ЕНПФ» Жанат Курманов, вкладчики смогут выбрать тот банк, который будет для них более удобным.

«Мы будем проводить работу со всеми банками второго уровня. Те банки, которые захотят работать с нами по программе “Нацфонд – детям”, они подпишут с нами соответствующее соглашение, проведут интеграцию по нашим сервисам. И, при готовности, мы со всеми банками готовы работать. Сейчас помимо “Казпочты” уже изъявили желание работать с нами девять банков», - сообщил Курманов.

Он заверил, что из этих банков вкладчик может выбрать тот, который больше всего его устраивает.

В свою очередь вице-министр финансов Даурен Темирбеков добавил, что сама программа «Нацфонд – детям» будет запущена в Казахстане с 1 января 2024 года, а первые начисления на счета поступят 1 февраля. Исходя из «исторических данных Нацфонда», по достижению совершеннолетия, на счетах детей может быть накоплено $3,5 тыс.

«Если брать нашу историческую доходность, то примерно говорили (о сумме накоплений – В.) 3,5 тыс. долларов, но утверждать, что будет эта сумма через 18 лет, тоже нельзя. Она может быть и больше. Мы прилагаем все усилия, чтобы эта сумма была больше», - подчеркнул Темирбеков.

Он уточнил, что Нацбанк как управляющий ведет соответствующую работу по повышению эффективности. То есть эти деньги не будут лежать мертвым грузом, а будут инвестироваться, и на них также будет начисляться инвестиционный доход. Таким образом, деньги планируется хранить в долларах, а после достижения 18-летнего возраста выдавать в тенге.