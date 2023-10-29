Открытых очагов горения в шахте им. Костенко нет – ДЧС

Открытых очагов горения в шахте им. Костенко нет, однако поисково-спасательная операция здесь осложнена множеством факторов, рассказал начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов.

«Поисковые работы осложнены отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, отсутствием доступа к отдельным затопленным выработкам, наличием множества разрушенных механизмов и сооружений», - сказал Катпанов.

К 10 утра воскресенья в шахте обнаружены тела 36 погибших шахтеров. Спасатели ищут еще 10 горняков.

Начальник ДЧС региона отметил, что аварийно-спасательные работы ведутся непрерывно. «Отделения горноспасателей посменно проводят все необходимые мероприятия. Работы ведутся на двух добычных участках круглосуточно», - сказал он.

По данным Катпанова, на телефоны горячей линии поступило порядка 400 звонков. 20 психологов оказывают экстренную психологическую помощь.