Приглашение будет в электронном формате
Казахстан планирует упростить процедуру получения виз для иностранцев
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В министерстве туризма и спорта планируют упростить процесс получения приглашения иностранным гражданам для получения электронной визы и сделать его в электронном формате. Кроме того, сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Ермек Маржикпаев, ведется работа по разрешению пересечения границы по е-визе через сухопутные границы.

«В Казахстане процесс получения визы по прибытию и е-виза сопряжен с несколькими сложностями для туристов. Первое – требование по наличию приглашения, на получение которого уходит несколько недель и за которое турист, как правило, платит дополнительно. Второе – процесс вклеивания визы в паспорт в аэропорту занимает еще несколько часов. Очень часто рейсы прибывают в ночное время, и это создает неудобство туристским группам. В этой связи прорабатывается вопрос цифровизации получения приглашения», - сказал Маржикпаев.

Кроме того, по его словам, ведется работа по разрешению пересечения государственной границы по электронной визе в сухопутных пунктах пропуска. Сейчас по ней можно попасть в Казахстан только через международные аэропорты.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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