Более 80% уехавших в этом году граждан Узбекистана эмигрировали в Казахстан

За январь – сентябрь этого года из Узбекистана уехали 181,1 тыс. человек, 81,3% из них переехали в Казахстан, сообщает «Радио Азаттык» со ссылкой на отчет агентства по статистике.

Согласно статистике, 76 тыс. граждан, или 42%, — мужчины, 105,1 тыс., или 58%, — женщины. Из переехавших 124,4 тыс. проживали в городах, 56,7 тысяч — в селах. 81,3% граждан Узбекистана переехали в Казахстан, 15,3% — в Россию, 0,5% — в Кыргызстан, 0,5% — в Южную Корею, 0,2% — в Туркменистан и 2,2% — в другие страны. 81,4% эмигрировавших – трудоспособного возраста.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число уехавших из Узбекистана увеличилось на 168,4% в Каракалпакстане.

Между тем за этот же период в Узбекистан приехали 168,7 тыс. человек, из них 38,9% — из России, 24,5% — из Казахстана.