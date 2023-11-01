Подозреваемый в организации атак на журналистов Аркадий Клебанов направлен на принудительное лечение

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматы в среду рассмотрел дело о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Аркадия Клебанова (Маневича), подозреваемого в организации серии атак на журналистов. Решением суда он был признан невменяемым и направлен в стационар, сообщается на странице Almaty Sottary в Facebook.

В суде напомнили, что потерпевшие журналисты обратились в полицию с заявлениями в отношении неустановленных лиц по фактам угроз, хулиганских действий, уничтожения и повреждения имущества, связанных с деятельностью журналистов. Было возбуждено уголовное дело, и в ходе расследования установлена причастность шестерых лиц.

Во время следствия в отношении подозреваемого Аркадия Клебанова были проведены две судебно-психиатрические экспертизы.

«На основании заключений экспертиз суд пришел к выводу, что К. во время совершения общественно-опасных деяний находился в невменяемом состоянии: не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического заболевания. Подсудимый признан невменяемым и направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар», – указано в публикации суда.

Ранее суд, ссылаясь на экспертные заключения, согласно которым Аркадий Клебанов не мог предстать перед судом и следствием по своему психическому состоянию, также признал гражданским ответчиком по этому делу его законного представителя Марину Клебанову.

Отметим, что в октябре двое потерпевших также ходатайствовали о назначении повторной судебно-психиатрической экспертизы подозреваемому, однако их ходатайство было отклонено.

Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших.

«В счет возмещения материального ущерба и морального вреда с законного представителя подсудимого взыскано более 14 млн тенге», – сообщается в публикации.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме по ходатайству потерпевших.

С осени прошлого года несколько редакций СМИ и независимые журналисты подвергались атакам – им присылали угрозы, публиковали в интернете их личные данные, в январе этого года была сожжена машина журналистки Динары Егеубаевой, а ее сыну угрожали пистолетом. В том же месяце залили пеной дверь квартиры журналиста Вадима Борейко, а позднее взорвали две машины оператора, работающего с ним.

В марте этого года межведомственная оперативно-следственная группа МВД и КНБ задержала подозреваемого в организации нападений на редакции СМИ и журналистов. По данным полиции, организатором и инициатором нападений является гражданин Казахстана Аркадий Клебанов (Маневич) – племянник олигарха Александра Клебанова, владеющего предприятиями в энергетике и других сферах. Его отец Сергей Маневич проходил обвиняемым по делу о государственном перевороте вместе с Рахатом Алиевым, бывшим зятем первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, и Альнуром Мусаевым, бывшим председателем комитета нацбезопасности Казахстана.

Аркадию Клебанову вменялось совершение преступлений, предусмотренных статьями 115 (угроза), 147 (нарушение неприкосновенности частной жизни), 158 (воспрепятствование журналистской деятельности), 202 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) и 293 (хулиганство) Уголовного кодекса. В полиции утверждали, что он признался в содеянном, сообщив, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ. По версии следствия, Клебанов нанял группу хакеров и исполнителей акций, а цели и варианты действий выбирал самостоятельно.

До этого межведомственная оперативно-следственная группа заявляла о задержании иностранного гражданина по фамилии Токарев, которого назвали организатором нападений на редакции и журналистов. Позднее полиция сообщила, что установила несколько его сообщников, также иностранцев.