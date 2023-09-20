Судебный процесс по делу о нападении журналистов в Алматы пройдет в закрытом режиме

По ходатайству потерпевших судебный процесс по делу о серии нападений на журналистов в Алматы будет проходить в закрытом режиме, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу горсуда.

По данным пресс-службы, сегодня, 20 сентября, в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Алматы состоялось очередное заседание суда по рассмотрению постановления следователя о применении к обвиняемому Аркадию Клебанову принудительных мер медицинского характера. От некоторых потерпевших поступили ходатайства о проведении судебных заседаний в закрытом формате.

«Суд, учитывая необходимость предотвращения разглашения сведений, касающихся личной жизни указанных лиц и членов их семей, в соответствии со статьей 29 УПК удовлетворил данные ходатайства. Дальнейшее судебное разбирательство будет проводиться в закрытом режиме», - пояснили в горсуде.

С осени прошлого года несколько редакций СМИ и независимые журналисты подвергались атакам – им присылали угрозы, публиковали в интернете их личные данные, в январе этого года была сожжена машина журналистки Динары Егеубаевой, а ее сыну угрожали пистолетом. В том же месяце залили пеной дверь квартиры журналиста Вадима Борейко, а позднее взорвали две машины оператора, работающего с ним.

Межведомственной оперативно-следственная группа МВД и КНБ задержала подозреваемого в организации нападений на редакции СМИ и журналистов. По данным полиции, организатором и инициатором нападений на журналистов является гражданин Казахстана Аркадий Клебанов (Маневич) – племянник олигарха Александра Клебанова, владеющего предприятиями в энергетике и других сферах. Его отец Сергей Маневич проходил обвиняемым по делу о государственном перевороте вместе с Рахатом Алиевым, бывшим зятем первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, и Альнуром Мусаевым, бывшим председателем Комитета нацбезопасности Казахстана.

Аркадию Клебанову вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьями 115 (угроза), 147 (нарушение неприкосновенности частной жизни), 158 (воспрепятствование журналистской деятельности), 202 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) и 293 (хулиганство) Уголовного кодекса. В полиции утверждают, что он признался в содеянном, сообщив, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ. По версии следствия, Клебанов нанял группу хакеров и исполнителей акций, а цели и варианты действий выбирал самостоятельно.

До этого межведомственная оперативно-следственная группа заявляла о задержании иностранного гражданина по фамилии Токарев, которого назвали организатором нападений на редакции и журналистов. Позднее полиция сообщила, что установила несколько его сообщников, также иностранцев.