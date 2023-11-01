Годовая инфляция в Казахстане в октябре составила 10,8%

Инфляция в Казахстане в октябре 2023 года в годовом исчислении составила 10,8%, следует из официальных данных Бюро национальной статистики. Несмотря на то что цены на продовольственные товары за год повысились на 10,4%, платные услуги – на 11%, непродовольственные товары – на 11,1%, годовая инфляция продолжает снижаться.

За год подорожали: капуста – на 69,1%, рис – на 40,3%, виноград – на 46,7%, апельсины – на 28,1%, морковь – на 22,4%, молоко консервированное – на 22%. Цены на парацетамол повысились на 70%, ацетилсалициловую кислоту – на 32,3%, йод – на 21,5%. Дизельное топливо подорожало на 35,1%, газ сжиженный – на 12,8%, уголь каменный – на 12,6%. Повысились тарифы на вывоз мусора на 32%, водоотведение – на 27,6%. Напротив, в годовом выражении подешевели крупа гречневая на 20,1%, сахар-песок – на 16%, масло подсолнечное – на 16,2%.

В октябре 2023 года месячный индекс потребительских цен составил 0,7% (в сентябре – 0,6%). Цены на платные услуги и непродовольственные товары повысились по 0,8%, продовольственные товары – на 0,5%.

В сфере платных услуг цены на аренду жилья за месяц повысились на 2,3%, услуги гостиниц – на 2,2%, организации комплексного отдыха – на 2,1%. Тарифы на водоотведение выросли на 3%, вывоз мусора – на 1,5%. А цены на моющие и чистящие средства понизились на 0,6%.

Повышение цен в октябре также отмечено на уголь каменный – на 2,3%, на дрова – на 0,8%. Бензин марки АИ-98 подорожал на 3,7%, бензин АИ-95/96 – на 1,5%. Цены на телевизор повысились на 8,3%, ноутбук – на 6%, электрообогреватель – на 4,7%.

Из продуктов питания цены на помидоры выросли на 9,6%, яйца – на 5,5%, огурцы – на 5,3%, муку – на 4,3%, кондитерские изделия – на 1,3%, хлеб – на 1,2%. Повышение цен отмечено на табачные изделия – на 2,1%, алкогольные напитки – на 1,2%, минеральную и питьевую воду – на 0,9%. Подешевели овощи на 1,8%, масло подсолнечное – на 0,9%, крупы – на 0,8%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Шымкенте – 1,1% (выше среднереспубликанского уровня на 0,4 п.п.), а самая низкая – в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской областях – по 0,4%.

В разрезе регионов больше всего продовольственные товары подорожали в Шымкенте – на 1,8%, непродовольственные – в Мангистауской области на 1,8%, платные услуги – в Атырауской области на 2,5%.