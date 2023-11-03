Казахстан призывает решать конфликты исключительно путем мирных переговоров
Казахстан окажет Палестине гуманитарную помощь в $1 млн – Токаев
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Казахстан направит палестинскому народу гуманитарную помощь в размере $1 млн. Решение об этом озвучил президент Касым-Жомарт Токаев в пятницу в ходе 10-го саммита Организации тюркских государств.

«Сейчас вокруг нас складывается сложная ситуация. На севере продолжается конфликт между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке – между Израилем и Палестиной. Сохраняется нестабильность в Афганистане. На Западе обостряется проблема нелегальной миграции. Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача – обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов», - сообщил Токаев.

Президент подчеркнул, что решение насущных проблем, которые не решались десятилетиями, путем насилия и террористических актов «абсолютно неприемлемо». И Казахстан решительно осуждает такие методы. По мнению главы государства, обострение ситуации может привести к серьезным последствиям.

«В этой связи мы призываем разрешать любые конфликты исключительно путем мирных переговоров и дипломатического диалога. Для нас сохранение территориальной целостности всех государств и невмешательство в их внутренние дела – ключевые приоритеты. Важно неукоснительно исполнять резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций и соблюдать нормы международного права», - заявил Токаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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