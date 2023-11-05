В Казахстане в пилотном режиме выбирают акимов районов

Районы и города выбирались региональными маслихатами. При этом выборы районных акимов не коснулись трех городов-миллионников – столицы, а также Алматы и Шымкента.

Выборы проходят в городах Курчатов области Абай, Приозерск Карагандинской области и Рудный Костанайской области, а также в Аккольском, Астраханском, Есильском, Жаксынском и Шортандинском районах Акмолинской области; в Иргизском, Кобдинском, Уилском районах Актюбинской области; в Балхашском и Жамбылском районах Алматинской области; Исатайском и Кзылкогинском районах Атырауской области; в районах Алтай и Глубоковском Восточно-Казахстанской области; в Жуалинском районе и районе Турара Рыскулова Жамбылской области; в Кербулакском и Саркандском районах области Жетысу; в Бокейординском, Каратобинском, Таскалинском районах Западно-Казахстанской области; в Актогайском и Осакаровском районах Карагандинской области; в Алтынсаринском, Денисовском, Карабалыкском и Федоровском районах Костанайской области; в Сырдарьинском и Шиелийском районах Кызылординской области; в Бейнеуском районе Мангистауской области; в Актогайском, Железинском, Шарбактинском районах Павлодарской области; в Есильском, Мамлютском, Тимирязевском районах Северо-Казахстанской области; в Байдибекском, Мактааральском, Сузакском, Шардаринском районах Туркестанской области; в Улытауском районе области Улытау.

К моменту окончания этапа выдвижения кандидатов две трети из них были самовыдвиженцами. При этом столько же среди кандидатов составляли государственные служащие.