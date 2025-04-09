Еще в одном регионе Казахстана закончат строительство водопровода за счет возвращенных государству денег

Из специального государственного фонда на завершение строительства магистрального водовода в Сарыагашском районе Туркестанской области выделено свыше 2,5 млрд тенге. Это позволит подключить к водоснабжению 66 сел с населением свыше 260 тыс. человек, сообщила пресс-служба правительства.

Общая стоимость проекта составляет порядка 6,5 млрд тенге на строительство 34,3 км сетей, из них в рамках ранее выделенных средств уже проложено 20,8 км.

В настоящее время в Казахстане доступ к услугам водоснабжения в городских населенных пунктах составляет 99,4%, в сельских населенных пунктах – 97,8%. По Туркестанской области охват водоснабжением – 100%, в селах – 98,1%.

Напомним, ранее из специального государственного фонда было выделено порядка 4,2 млрд тенге на строительство и модернизацию систем водоснабжения в Аральском районе Кызылординской области.

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жамбылской области сообщали «Власти», что в этом году в регионе планируется обеспечить централизованным качественным питьевым водоснабжением четыре сельских населенных пункта Т. Рыскуловского района и Мойынкумского районов. В феврале акимат запросил на это деньги из специального госфонда.