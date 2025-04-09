Еще в одном регионе Казахстана закончат строительство водопровода за счет возвращенных государству денег

На это выделено из спецфонда свыше 2,5 млрд тенге
Из специального государственного фонда на завершение строительства магистрального водовода в Сарыагашском районе Туркестанской области выделено свыше 2,5 млрд тенге. Это позволит подключить к водоснабжению 66 сел с населением свыше 260 тыс. человек, сообщила пресс-служба правительства.
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