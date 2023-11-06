Кайрат Боранбаев вышел на свободу

Бизнесмен Кайрат Боранбаев в понедельник, 6 ноября, вышел на свободу, сообщает «Радио Азаттык» со ссылкой на пресс-службу комитета уголовно-исполнительной системы.

«Осужденный Боранбаев, которому неотбытая часть лишения свободы заменена наказанием в виде ограничения свободы, был освобождён из мест лишения свободы 6 ноября и следует к месту отбывания наказания по месту жительства самостоятельно», - сообщили в КУИС.

Напомним, 20 октября Зерендинский районный суд Акмолинской области заменил наказание осужденному бизнесмену Кайрату Боранбаеву на ограничение свободы. Суд учел, что предприниматель отбыл треть срока, возместил ущерб, раскаялся, а по месту отбывания наказания его характеризовали положительно. В соответствии с решением суда бизнесмен будет находиться под пробационным контролем.

Кайрат Боранбаев был арестован в марте 2022 года, его обвинили в пособничестве в растрате госимущества. Спустя год его приговорили к 8 годам лишения свободы, однако затем приговор ему был отменен. В августе этого года Боранбаев признал вину и пошел на сделку со следствием, после чего суд приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Боранбаев возместил государству установленный следствием ущерб – 14,6 млрд. тенге, суд конфисковал у него денежные средства и помещение на 6,2 млрд. тенге. Он также перечислил 30 млрд. тенге в фонд строительства школ и передал государству активы на 93,4 млрд. тенге.