Суд заменил ему наказание на ограничение свободы
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Боранбаев выходит на свободу
ФОТО PROSPORT.KZ

Зерендинский районный суд Акмолинской области заменил наказание осужденному бизнесмену Кайрату Боранбаеву на ограничение свободы, он выходит на свободу.

Суд учел, что предприниматель отбыл треть срока, возместил ущерб, раскаялся, а по месту отбывания наказания его характеризовали положительно, сообщила пресс-служба Акмолинского суда. В его сообщении бизнесмен обозначен как «Б», при этом в пресс-службе Власти подтвердили, что речь идет именно о Боранбаеве.

В соответствии с решением суда бизнесмен будет находиться под пробационным контролем.

Кайрат Боранбаев был арестован в марте 2022 года, его обвинили в пособничестве в растрате госимущества. Спустя год его приговорили к 8 годам лишения свободы, однако затем приговор ему был отменен. В августе этого года Боранбаев признал вину и пошел на сделку со следствием, после чего суд приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Боранбаев возместил государству установленный следствием ущерб – 14,6 млрд. тенге, суд конфисковал у него денежные средства и помещение на 6,2 млрд. тенге. Он также перечислил 30 млрд. тенге в фонд строительства школ и передал государству активы на 93,4 млрд. тенге.

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