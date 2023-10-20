Боранбаев выходит на свободу

Суд заменил ему наказание на ограничение свободы
Зерендинский районный суд Акмолинской области заменил наказание осужденному бизнесмену Кайрату Боранбаеву на ограничение свободы, он выходит на свободу.
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