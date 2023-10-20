Стоимость переданных Боранбаевым государству активов достигла 93,6 млрд. тенге

Бизнесмен Кайрат Боранбаев, осужденный на шесть лет лишения свободы, передал государству активы общей стоимость 93,6 млрд. тенге – примерно в такую сумму изначально оценивало передаваемые активы агентство по финансовому мониторингу, которое вело следствие против него.

В середине сентября АФМ сообщало, что «в рамках следствия приняты меры по добровольному возврату в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес центров, офисные помещения и другие активы».

На этой неделе в АФМ перечислили эти активы, вероятно, завершив процедуру передачи их в собственность от Боранбаева государству.

В АФМ Власти подтвердили, что анонсированная передача входит в перечень активов, которые анонсировались в сентябре.

В частности, Боранбаев передал государству месторождение «Каражанбас Северный» с оценочной стоимостью 35,4 млрд тенге, газораспределительную компанию «Азия Газ Чунджа стоимостью 14 млрд тенге, завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования ТОО «Сервисный Центр КазТурбоРемонт» с оценочной стоимостью более 9 млрд тенге.

Кроме того, он передал офисные и торговые объекты в Алматы стоимостью 33,75 млрд тенге, среди них - ТРЦ «Алмалы» под площадью Республики, помещение в бизнес-центре «Алматы Тауэрс» и сеть фитнес клубов «Fitnation» в Астане, Алматы и Костанае. Еще одним переданным объектов стал гостиничный комплекс «Comfort Hotel Astana» в столице стоимостью свыше 1,4 млрд тенге.

Сразу после ареста Боранбаев также передал государству две компании, занимавшиеся организацией паркинга в Алматы.

Бизнесмен возместил также государству ущерб в 14 млрд. тенге, а также перевел в фонд строительства школ 30 млрд. тенге. Суд конфисковал у него помещение в Алматы стоимостью 686 млн. тенге, а также денежные средства на счетах в размере 5,5 млнрд. тенге.