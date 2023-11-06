Действующие акимы и их замы победили в подавляющем большинстве районов, где прошли выборы

В абсолютном большинстве районов и городов областного значения, где накануне в пилотном режиме прошли выборов акимов, победу одержали действующие акимы и их заместители, следует из результатов выборов, опубликованных региональными избиркомами.

Так, действующие акимы победили в 29 районах и городах областного значения, в одном районе Акмолинской области победу одержал действующий аким другого района той же области. Еще в 12 районах и городах победили действующие заместители акимов.

Только в двух районах – Есильском районе Акмолинской области и районе Байдибек Туркестанской области – акимами стали предприниматели. Еще в двух районах – Шардаринском районе Туркестанской области и Исатайском районе Атырауской области – акимами избраны действующие председатели районных маслихатов.

Только в 2 из 45 районов и городов областного значения, где прошли выборы, акимами избраны женщины – в Жаксынском районе Акмолинской области и в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.

Средняя явка на выборах, по данным ЦИК, составила 62,8% избирателей. Самой низкой оказалась явка в Мангистауской области – 28,96%, самой высокой – в Кызылординской области – 74,29%.

Выборы акимов районов и городов областного значения проходили в Казахстане в пилотном режиме и коснулись примерно четверти таких территориальных единиц. При этом выборы не проходили ни в одном районе городов-миллионников - Астаны, Алматы и Шымкента.